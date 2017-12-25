Президент поручил подготовить для освобожденных из плена депутатские палаты
Украинцев, которые 27 декабря, будут освобождены из плена, должны обеспечить всей необходимой помощью. Такое поручение на совещании в Администрации Президента дал глава Украинского государства Петр Порошенко.
«Президент Украины дал поручение, что, во-первых, все заложники, которую будут освобождены 27 декабря, должны пройти медицинскую и психологическую реабилитацию в больницах, которые раньше лечили депутатов, министров, но теперь их двери будут открыты для наших узников. Также президент поручил Минобороны сделать все для того, чтобы наши ребята и женщины, которые будут освобождены, были доставлены к своим семьям», — рассказала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Она отметила, что на совещание все логистические и технические моменты были обсуждены.
«Осталось лишь, чтобы боевики выполнили все достигнутые ранее сторонами договоренности», — отметила Геращенко.
Как сообщалось ранее, на 27 декабря запланирован обмен пленными между Украиной и террористическими «ДНР» и «ЛНР» по формуле «74 на 306». При этом, как отмечала Геращенко, число заложников у боевиков в последнее время выросло до 170 человек.
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