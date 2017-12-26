На Донетчине экс-боевик "ДНР" пойдет за решетку в седьмой раз (фото)

54-летнпий житель города Краматорска на Донетчине осужден за кражи и службу боевикам «ДНР» и по приговору Апелляционный суд Донецкой области проведет за решеткой три года и один месяц, -- рассказали в пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Напомним, как «Факты» год назад уже сообщали о том, что вор-рецидивист попался на «на горячем»: пользуясь тем, что его знакомая находится на лечении в стационаре. Он попытался проникнуть в ее квартиру, но застрял в оконной решетке. Выпиливать его оттуда пришлось спасателям.

Вор застрял в решетке

Установив личность задержанного, следователи доказали его причастность к нескольким ранее совершенным преступлениям: трем «свежим» квартирным кражам, притом тащил он все подряд — из одной квартиры похитил даже старую мебель — стулья и диван.

А кроме того, в мае-июне 2014 года, во время оккупации Краматорска, мужчина он вступил в ряды боевиков, надеясь заработать себе на еду и выпивку и где-то поселиться — мужчина не имел постоянного места жительства. Блокпост был расположен неподалеку от перекрестка ул. Совхозной и ул. Олексы Тихого в микрорайоне «Станкострой». Именно там «постовой» проверял транспорт и документы граждан, которые пересекали перекресток.

После освобождения города, экс-боевик кочевал по арендованным квартирам и не прекращал красть.

На момент совершения последнего преступления он имел шесть судимостей (за кражи, разбойные нападения, грабежи, вымогательства и хранение оружия и наркотиков), а общий тюремный стаж составляет более 25 лет.

Новый срок он отсидит за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований), ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно) и ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины, злоумышленник получил седьмой срок заключения, -- рассказали в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Фото Краматорского отдела полиции