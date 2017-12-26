Пограничники предупредили о возможных проблемах на границе с ЕС в новогодние праздники

Западное региональное управление Госпогранслужбы предупредило о возможных очередях на автомобильных пунктах пропуска через госграницу со странами ЕС. Предупреждение сделано на странице управления в Facebook в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

Чтобы минимизировать неудобства для путешественников пограничники увеличили количество рабочих мест инспекторов, а также организовали взаимодействие с венгерскими и румынскими коллегами.

В пограничной службе обращаются к гражданам, которые пересекают государственную границу, в случае осложнения ситуации в пунктах пропуска быть организованными во время пребывания в очередях, не создавать предпосылок для нарушения законодательства и не пытаться объезжать других участников движения.

Также ради избежания неудобств при пересечении границы лицам, не планирующим зарубежные поездки, рекомендовано проверить срок действия своих документов.

«Что касается родителей и организаторов, которые планируют зарубежные поездки детей, напоминаем о необходимости внимательнее относиться к оформлению документов на несовершеннолетних граждан, в том числе нотариального согласия от родителей, что необходимо в случае, когда ребенка сопровождает только один из родителей или уполномоченное ими лицо», — подчеркнули в управлении Госпогранслужбы.

Напомним, по состоянию на утро 25 декабря все пункты пропуска на границе Украины с Польшей и Словакией работали в штатном режиме, скопления транспортных средств не наблюдалось.