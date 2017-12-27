Кассовые аппараты придется применять тем, кто предоставляет бытовые услуги, а также реализует билеты государственных лотерей

Ничто не вызывало такого ожесточенного сопротивления в предпринимательской среде, как внедрение кассовых аппаратов, или, говоря официальным языком, регистраторов расчетных операций (РРО). Особенно яро против РРО всегда протестовали физические лица, перешедшие на уплату единого налога.

Однако государство продолжало постепенно внедрять кассовые аппараты. Сначала принималось максимально жесткое решение, потом делался небольшой шаг назад, затем снова следовало жесткое решение. И вот в такой летке-енке страна пришла к тому, что кассовые аппараты обязаны применять не только все предприятия, принимающие наличные платежи, но также физлица-предприниматели, работающие на едином налоге, — второй и третьей групп, если их годовой оборот превысит миллион гривен.

Естественно, РРО предписаны и для предприятий, торгующих подакцизными товарами (табаком, спиртными напитками, топливом), — независимо от оборота. В том числе торговых точек, баров, ресторанов с продажей пива, других спиртных напитков, сигарет…

Также кассовые аппараты нужны предприятиям и предпринимателям, торгующим «технически сложными бытовыми товарами», — независимо от оборота и организационной формы (интернет-магазины, магазины и торговые точки по продаже техники, электроники, в том числе на рынках).

Еще одна группа, которая должна иметь кассовый аппарат, — это предприятия сферы услуг (медицинские центры, стоматологии, спортзалы, химчистки, салоны красоты и так далее).

Коснулось обязательное требование также почтово-логистических операторов и курьерских служб, если они принимают оплату наличными и платежной картой, а также если берут деньги для дальнейшей передачи продавцу (наложенным платежом). Иметь РРО обязаны терминалы пополнения счета, вендинговые автоматы, водоматы и другие программно-технические комплексы самообслуживания, принимающие оплату наличными.

Кроме того, кассовыми аппаратами должны быть оборудованы пункты обмена валют и АЗС.

Такой большой список нежелающих покупать кассовые аппараты, но обязанных по закону это делать, образовался к 2017 году.

И вот Кабинет министров Украины к 2018 году сделал небольшой шаг назад. В частности, принятым 18 декабря постановлением был повышен порог годового объема расчетных операций по продаже товаров и услуг, которые можно проводить без применения РРО.

В частности, для разных групп он увеличился так:

с 200 до 500 тысяч гривен (розничная торговля на рынках, ярмарках и в передвижных торговых точках — автомагазинах, авторазвозках, лотках и так далее; общественное питание и продажа пищи в буфетах в военных городках и гарнизонах, на предприятиях общества слепых и глухих; услуги библиотек; продажа предметов религиозно-обрядовой атрибутики религиозными организациями; розничная торговля семенами на территории сел; предоставление медицинских услуг выездными бригадами на дому; прием у населения и реализация через заготовительные пункты продуктов пчеловодства);

с 75 до 250 тысяч гривен (для двух видов деятельности — торговля медикаментами и оказание медицинских и ветеринарных услуг на территории сел, а также торговля и услуги общепита от сельхозпредприятий или потребкооперации в селах).

— Суммы, которые малый бизнес вынужден тратить сегодня на приобретение кассовых аппаратов, необоснованны, — считает заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. — При этом он обязан не только их приобрести, но и систематически отчитываться, расходуя и без того ограниченные ресурсы на заполнение бумажек. Это неэффективно, поэтому мы решили поднять годовой лимит для операций без кассовых аппаратов.

В Министерстве экономического развития и торговли отметили, что такое решение поможет бизнесу сэкономить около 34 миллионов гривен. Эти средства, по словам первого замминистра экономического развития и торговли Максима Нефедова, компании должны были бы потратить на приобретение РРО и подачу отчетности.

В то же время для «единоналожников» осталось требование обязательного использования РРО при превышении годового дохода на сумму более миллиона гривен, независимо от вида деятельности.

Однако правительство сделало и шаг вперед. Так, кассовые аппараты стали обязательными для субъектов, которые предоставляют бытовые услуги (это не касается территории сел), услуги носильщиков — с добавлением багажа на вокзалах и в портах, реализуют билеты государственных лотерей. Также использование РРО станет обязательным для всей розничной торговли подакцизными товарами. Напомним: действующее постановление разрешает физлицам-предпринимателям на едином налоге торговать пивом в закрытых банках и бутылках. При условии, что они не продают иные подакцизные товары.