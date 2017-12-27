Ученый Игорь Козловский освобожден из плена
Журналисты сайта «Новости Донбасса», ведущие прямую трансляцию процесса обмена пленными, написали, что ученый уже на свободе
«ДНР» отдает 58 пленных. Украинская сторона — 165 человек. Среди освобожденных заложников «ДНР» — Игорь Козловский, Владимир Фомичев, Алексей Кириченко", — сообщили радостную новость корреспонденты.
Игорь Козловский — известный религиовед. Он находился в застенках «ДНР» с января 2016 года.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 15 человек отказались возвращаться на оккупированные территории.
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