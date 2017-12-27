Обмен пленными: 15 человек отказались возвращаться на оккупированные территории

Координатор группы «СтопТеррор» Семен Кабакаев сообщил последние новости о процессе обмена, который проходит на КПВВ «Майорск».

В настоящее время на Донбассе идет обмен пленными между ОРДЛО и Украиной. «16 наших ребят уже освобождены! Парадокс сегодняшнего обмена, что 15 боевиков отказались возвращаться на просторы „русского мира“ и изъявили желание остаться в Украине», — написал Кабакаев в «Фейсбуке».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что руководство Украины встретит освобожденных заложников.