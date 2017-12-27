В супермаркете Санкт-Петербурга прогремел взрыв

В супермаркете Санкт-Петербурга «Перекресток» прогремел взрыв. В действие была приведена самодельная бомба, заложенная в камере хранения. По предварительным данным, взрывное устройство было начинено поражающими элементами, его мощность соответствует 200 граммам в тротиловом эквиваленте. Пострадали по меньшей мере десять человек. Четверо госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, взрывной волной в здании вышибло двери. частично обрушился потолок, а в стене образовалась большая дыра.

70 посетителей супермаркета, расположенного на первом этаже в развлекательного комплекса «Гигант Холл», были эвакуированы.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более людей, совершенное общеопасным способом». Однако, рассматривается также версия теракта.

В середине декабря ФСБ заявляла о задержании в Санкт-Петербурге подозреваемых в подготовке терактов.