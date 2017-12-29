В ГПУ готовы еще раз провести экспертизу записей разговоров Курченко и Саакашвили

Спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил, что если защита экс-президента Грузии Михеила Саакашвили будет настаивать, то в ГПУ готовы к привлечению иностранных специалистов для проведения дополнительной экспертизы аудиозаписи беседы бывшего руководителя Одесской области и беглого олигарха Сергея Курченко.

«Мы полностью уверены, что у нас на руках оригинальные, аутентичные записи разговоров Курченко и Саакашвили», -- заявил Андрей Лысенко в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявляла, что подлинность голосов на записи подтверждена Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Также она сообщала, что в рамках дела допросили 15 человек.

Лысенко отметил, что задокументированные показания являются очень ценными. «Люди, которые дают показания, предоставляют их при условии, что они будут находиться под защитой государства и что показания не будут публиковаться до решения суда. Если суд захочет их послушать, вполне возможно, что это будет закрытое слушание, чтобы не выдавать свидетелей, поскольку они являются очень важными. Их показания являются очень ценными, и они действительно будут представлены в суде как весомый аргумент в подтверждение уголовного производства, которое возбуждено против указанных лиц», — заявил спикер ГПУ.

В то же время защита лидера «Руха новых сил» Михеила Саакашвили заявляет, что результаты экспертизы «не вызывают доверия».

«Ничего другого от ГПУ не стоило и ждать. Особенно после того, как Генпрокуратура совместно с СБУ сфабриковали уголовное производство. Экспертное заключение делал Институт экспертиз при СБУ. Там сказали, что какие-то голоса на записи якобы совпадают. Дело сфабриковано, это политическое преследование Саакашвили. Говорить о подлинности каких-то там голосов не имеет смысла. Ведь уже есть решение Печерского суда. Мы имеем массу фактов, доказывающих, что дело сфабриковано. Верить карманным экспертным институтам ГПУ и СБУ было бы смешно», -- заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» защитник Руслан Чернолуцкий. Адвокат добавил, что его подзащитный не знаком с Сергеем Курченко.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко обнародовал материалы, согласно которым окружение Саакашвили получило из России около полумиллиона долларов от беглого олигарха Сергея Курченко на финансирование акций протеста.