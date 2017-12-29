Экспертиза подтвердила подлинность голосов Саакашвили и Курченко на аудиозаписях ГПУ

Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ подтвердил подлинность голосов Михеила Саакашвили и Сергея Курченко на записи переговоров, сейчас находящейся в распоряжении следствия. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

В декабре, напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко сначала на пресс-конференции, а потом в сессионном зале парламента продемонстрировал аудиозаписи и расшифровки переговоров между Курченко и Саакашвили. С помощью данных записей следствие намерено доказать связи команды Саакашвили с беглым олигархом.

По словам Сарган, записи были изучены в ходе фоноскопической экспертизы. Теперь слова и фразы персонифицированы в протоколе по результатам негласного розыскного мероприятия. По делу допрошены в качестве свидетелей 15 человек. Все они находятся под защитой государства.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Луценко заверил, что записи разговоров являются целостными, а в течение месяца-полтора может появиться первый результат фоноскопической экспертизы.