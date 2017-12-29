«Сводки напоминают боевые»: в Одессе ежедневно госпитализируют более 10 больных корью

Ежедневно в Одессе только в городскую клиническую инфекционную больницу с корью поступают более 10 больных. Об этом журналистам заявила главный врач медучреждения Светлана Лаврюкова.

По ее словам, с начала вспышки болезни (с середины апреля) с диагнозом корь у них пролечено 1027 пациентов, из которых 680 — дети разного возраста.

«Болеют в основном дети в возрасте до 5 лет. Если в ноябре было госпитализировано 139 больных, то за неполный декабрь — уже 200 человек. Ситуация сложная. Пришлось „под корь“ перепрофилировать еще одно отделение», — отметила главный врач.

В настоящее время в больнице — 81 человек с корью, из которых 62 — дети. Медик добавила, что за последний месяц в инфекционной больнице зафиксировано 3 летальных случаев.

«Это — двое взрослых, поступивших в больницу слишком поздно, они погибли от корьевой пневмонии, через несколько часов после госпитализации, а также 17-летний горожанин. Таким образом, от кори в Одессе с начала вспышки болезни умерло уже 5 человек», — рассказала Лаврюкова.

А по словам главного внештатного педиатра департамента здравоохранения Одесского горсовета Анны Луневой, заболеваемость по кори растет и сводки о госпитализированных «напоминают боевые». Она отметила, что в городе — 8−8,5 тыс. детей не привиты от кори.

Лунева отметила, что в распоряжении одесских медучреждений вакцин против кори достаточно. Минздрав обязал работников инфекционной больницы и детских поликлиник в возрасте до 35 лет, относящихся к так называемой группе риска (контактирующие на работе с заболевшими), пройти вакцинацию и ревакцинацию против этого вируса.

«Вакцину для прививания медработников используют из тех запасов, которые предусмотрены для прививания детей. Вакцина против кори в медучреждениях Одессы имеется в достаточном количестве. При необходимости все затраты на нее будут компенсированы за счет местного бюджета», — сказала она.

Медики напоминают: вакцинацию против кори детям проводят дважды: первую — в возрасте 12−15 месяцев, вторую — в 6 лет, перед поступлением в школу.

«Вакцинация делается не единожды. Согласно нашему национальному календарю, вакцинация от кори делается дважды в жизни: первый раз — в 12 месяцев и второй — в 6 лет. То есть, если человек получил две вакцины от кори, он считается на всю жизнь защищенным от этого заболевания», — уточняет ассистент кафедры инфекционных болезней Одесского национального медицинского университета Наталья Жураковская.

Что касается взрослых, которые не привиты, но хотят получить иммунопрофилактику против кори, то им придется приобрести необходимую вакцину в аптеке за свой счет и сделать прививку на базе любого медучреждения. По словам медиков, европейской вакцины хватит всем. Ее цена — порядка 250 гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области весь пассажирский транспорт будет проходить дополнительную обработку. Связано это со вспышкой заболеваемостью корью. По данным пресс-службы областной администрации, с апреля 2017 года корью в Одесской области заболели 812 человек, из них большинство (66 процентов, или 533 человека) составляют дети. Больше всего случаев, а именно — 58 процентов, зарегистрировано в Одессе. Отмечалась вспышка кори в селе Виноградовка Болградского района, где заболел 21 человек, в том числе 19 детей. Все они не были привиты против заболевания.