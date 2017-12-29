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Ирина Луценко

Ирина Луценко призвала жестко наказывать депутатов за кнопкодавство

Инф. «ФАКТОВ»

29.12.2017 23:28 125

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Народных депутатов, которые не голосуют или нажимают на кнопку вместо своих коллег, необходимо жестко наказывать, вплоть до отзыва их мандатов. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

«Не хотят ли депутаты голосовать. Мы (коалиция) голосуем. Нас не поддерживают другие представители. 226 голосов есть. Но эти голоса не всегда присутствуют в зале. Чтобы мобилизовать депутатов, надо придумать им какие-то наказания. Например, отлучить от голосования, иметь возможность фракции, партии, отозвать этих депутатов. Такой законопроект тоже не проголосован в Раде», — сказала она в эфире «112 Украина».

В то же время депутат призналась, что был случай, когда и она голосовала вместо других депутатов.

«Это может быть старое видео. Я не кнопкодавила. Это может быть летом, был раз случай, я о нем призналась. Да, это было 5 законов, которых ожидало общество. Тогда это был момент», — отметила Луценко.

Напомним, Верховная Рада при подготовке к голосованию за государственный бюджет на 2018 год увеличила должностные оклады депутатов, установив их на уровне окладов членов Кабинета министров.

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