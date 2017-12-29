Ирина Луценко призвала жестко наказывать депутатов за кнопкодавство

Народных депутатов, которые не голосуют или нажимают на кнопку вместо своих коллег, необходимо жестко наказывать, вплоть до отзыва их мандатов. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

«Не хотят ли депутаты голосовать. Мы (коалиция) голосуем. Нас не поддерживают другие представители. 226 голосов есть. Но эти голоса не всегда присутствуют в зале. Чтобы мобилизовать депутатов, надо придумать им какие-то наказания. Например, отлучить от голосования, иметь возможность фракции, партии, отозвать этих депутатов. Такой законопроект тоже не проголосован в Раде», — сказала она в эфире «112 Украина».

В то же время депутат призналась, что был случай, когда и она голосовала вместо других депутатов.

«Это может быть старое видео. Я не кнопкодавила. Это может быть летом, был раз случай, я о нем призналась. Да, это было 5 законов, которых ожидало общество. Тогда это был момент», — отметила Луценко.

Напомним, Верховная Рада при подготовке к голосованию за государственный бюджет на 2018 год увеличила должностные оклады депутатов, установив их на уровне окладов членов Кабинета министров.