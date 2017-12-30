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Александр Лукашенко

Лукашенко пожелал украинцам «начать жить по-людски»

Инф. «ФАКТОВ»

30.12.2017 0:23 1554

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Если конфликт на востоке Украины продолжит развиваться, то от этого пострадают многие. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Общаясь с журналистами, глава государства отметил, что Украина и ее народ являются родными для Беларуси.

«Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема», — сказал он.

Лукашенко отметил, что еще с молодости знаком с украинцами, так как служил Западном пограничном округе, и очень хорошо узнал так называемых «западенцев», которые по его словам, «очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать».

«Мы не просто соседи — мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему», — заявил белорусский лидер.

Напомним, ранее российский адвокат Марк Фейгин заявил, что «Беларусь — объект воздействия со стороны России и позволяет хозяйничать на своей территории сотрудникам ФСБ».

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