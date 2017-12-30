«Убийца постоянно ей угрожал» - в Киеве пропала сестра жертвы резонансного ДТП

В Киеве пропала Ирина Ноздровская, сестра жертвы резонансного ДТП Светланы Сапатинской. Ирина два года добивалась наказания для человека, который насмерть сбил ее сестру. Сама авария произошла еще 30 сентября 2015 года. В то время дядя человека, который насмерть сбил Светлану, был председателем Вышгородского райсуда.

Погибшей Светлане Сапатинской было 26 лет, у нее остался четырехлетний сын. Все это время Ирина Ноздровская (юрист по образованию) добивалась наказания для убийцы. Внимательно следила за следственными действиями, ходила на каждое судебное заседание. В июне нынешнего года добилась того, чтобы убийце дали реальный срок. Человек, который сбил ее сестру, получил семь лет лишения свободы. Но подал апелляцию. Апелляционный суд был несколько дней назад — 27 декабря. Через день после этого суда Ирина исчезла.

— О том, что Ира пропала, мне сообщила ее мама, — рассказал «ФАКТАМ» журналист телеканала «Украина» Владимир Тимофийчук, который хорошо знал семью погибших и первым сообщил об исчезновении женщины. — Последний раз Ира созвонилась с мамой вчера в 17:00. Она сказала, что находится то ли на Петровке то ли в Петровцах — мама не расслышала. Мама еще попросила Иру позвонить дочке Насте. А Ира ответила что-то вроде: «Сейчас нет возможности». И все. С тех пор Ира не выходила на связь и дома не появлялась. Телефон чаще всего вне зоны доступа, а иногда говорится, что абонент разговаривает. Все это очень странно.

— Ирине поступали угрозы?

- Да, и неоднократно. Это происходило регулярно с тех пор, как началось следствие по делу об смертельном ДТП. Угрожал и сам виновник аварии, и его дружки. Я видел этих дружков — судя по всему, наркоманы… Один из них даже мне начал угрожать — как журналисту, который освещал процесс. За время, пока шло досудебное и судебное следствие, по факту давления и угроз потерпевшим не раз открывались уголовные дела. А однажды дружки виновнка аварии избили Ирину дочь Настю.

В среду, 27 декабря, дело рассматривали в апелляции. Обвиняемый надеялся выйти на свободу. И у него был такой шанс — он подпадал под закон «Об амнистии». Но Ира добилась того, чтобы дело вернули в суд первой инстанции — чтобы подтвердить тот факт, что виновник аварии был в состоянии накротического опьянения. У нее было много доказательств. Суд стал на ее сторону, убийца остался под стражей. Тогда же отец убийцы пригрозил Ире: «Ты плохо кончишь!» И теперь она пропала.

— Делом занимается полиция?

- Конечно. Родные Иры первым делом написали заявление. Последние два года я постоянно общался с этой семьей и могу сказать: преступник получил реальный срок только благодаря настойчивости Иры.

— А что известно о виновнике аварии?

- В прошлом наркоман. Насколько я знаю, раньше фигурировал в уголовном деле, связанном с похищением человека. Но тогда избежал ответственности. Примерно за полгода до смертельного ДТП попался за рулем в состоянии алкогольного опьянения, за что заплатил 10 тысяч гривен штрафа. Когда он сбил Светлану, он даже не вызвал «скорую» — ждал, когда приедет его папа. А его дядя в тот момент был председателем Вышгородского райсуда.

«Его дядя с 2007 по 2012 был председателем, потом просто судьей, а в 2015—2016 годах — исполняющим обязанности председателя, — рассказывала несколько месяцев назад в интервью „Обозревателю“ Ирина Ноздровская. — К слову, за две недели до вынесения приговора его племяннику Высший совет правосудия удовлетворил его прошение об отставке. Я знала убийцу. Он часто приезжал к бабушке в наше село, сам жил в Киеве. В селе его никто не видел трезвым, я вам клянусь! В селе ходили слухи, что он совершил не одно преступление, но ни разу не понес наказания».

Координатор поисков Ирины Андрей Хилько призвал откликнуться всех неравнодушных людей.

«Сейчас проходят розыскные мероприятия, прозваниваются морги, больницы, — сообщил Андрей Хилько. — Формируем к 14:00 группу желающих помочь в физическом поиске. Место встречи — Главпочтамт, у входа».