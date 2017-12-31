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Демонстранты в Тегеране

В ходе массовых акций протеста в Иране убиты два демонстранта (фото, видео)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

31.12.2017 8:52 306

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В воскресенье, 31 декабря, в соцсетях появились сообщения и видео, свидетельствующие о том, что массовые антиправительственные демонстрации в Иране вылились в беспорядки и сопровождались насилием. В Доруде, городе на западе страны, два человека получили огнестрельные ранения и скончались.

На видео, запечатлевших протесты в других частях Ирана, видны горящие полицейские автомобили и мотоциклы. Сообщается о нападениях на правительственные здания. В Араке, в центральной части Ирана протестующие подожгли штаб-квартиру проправительственной организации Басидж — иранского полувоенного ополчения, входящего в состав Корпуса Стражей Исламской революции.

В городе Абхар на севере страны демонстранты сожгли огромные плакаты с портретом верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи.

В Тегеране демонстрантам удалось вытеснить полицейских с площади Азади.

Отмечается, что это самые крупные акции протеста в Иране с 2009 года. Начались они в четверг, 28 декабря. Принимают участие в демонстрациях и стычках с полицией преимущественно молодые люди, чаще всего студенты.

Они выдвигают как экономические, так и политические требования. Студенты Тегеранского университета призвали Али Хаменеи уйти в отставку. Протестующие выкрикивали: «Люди нищенствуют, а духовенство возомнило себя богами!».

В Мешхеде некоторые люди скандировали: «Не Газа, не Ливан, моя жизнь — Иран!». В Тегеране звучали похожие призывы: «Оставьте Сирию, подумайте о нас!». Тем самым протестующие выражают недовольство внешней политикой иранских властей, которые активно поддерживают Башара Асада в Сирии и организацию «Хезболла» в Ливане и Палестине.

Правительство Ирана призвало граждан страны не принимать участия в «незаконных митингах». Полиция задержала не менее 60 человек за три дня протестов. Тегеран винит в организации антиправительственных акций «контрреволюционеров и иностранных агентов».

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила власти Ирана о том, что мир внимательно следит за их реакцией на протесты. МИД Ирана назвал комментарии Белого дома «оппортунистскими и лживыми».

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