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Порошенко подписал изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы

Порошенко подписал изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы

Инф. «ФАКТОВ»

31.12.2017 10:03 66

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Президент Петр Порошенко подписал законы о внесении изменений в Бюджетный кодекс и в Налоговый кодекс.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (№ 2233-VIII) и закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году» (№ 2245-VIII) входят в бюджетный пакет законодательных актов.

Первый, в частности, уточняет порядок формирования и исполнения местных бюджетов, межбюджетных взаимоотношений между государственным и местными бюджетами, а также порядок финансового обеспечения здравоохранения и образования, социальной защиты граждан; создание Государственного фонда развития водного хозяйства и усовершенствования положений о деятельности Государственного дорожного фонда.

Изменения в бюджетный кодекс вступают в силу с 1 января 2018 года, кроме подпункта 5 пункта 37 раздела I, который вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Изменения в Налоговый кодекс, в частности, решают вопрос касательно блокирования налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, осуществления индексации ставок налогов, установленных в абсолютных значениях.

Кроме того, обеспечивается внесение изменений в правила беспошлинного ввоза товаров на территорию Украины, в том числе в международных почтовых и экспресс-отправлениях; внедряется ряд стимулирующих и преференциальных норм, в том числе о предоставлении льгот по отдельным видам деятельности и на определенные виды продукции; регулируется вопрос индексации нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и прочее.

Этот закон также вступает в силу с 1 января 2018 года, кроме некоторых пунктов, вступающих в силу со дня, следующего за днем опубликования, с 1 июля 2018 года, 1 января 2019-го и с 1 января 2025 года.

Напомним, Порошенко продлил мораторий на продажу земли.

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