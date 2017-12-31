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С сегодняшнего дня начинает действовать безвиз с ОАЭ

С сегодняшнего дня начинает действовать безвиз между Украиной и ОАЭ

Инф. «ФАКТОВ»

31.12.2017 12:47 104

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С 31 декабря официально заработал безвизовый режим Украины с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

«С сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты. Это 85 страна #Безвиз», — написал он.

Как отметили в МИД Украины, для въезда в ОАЭ украинцам необходим биометрический паспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев. Украинцы могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории ОАЭ сроком до 30 дней.

«Граждане Украины, которые пользуются упомянутыми действительными биометрическими паспортами, не имеют права работать, привлекаться к любой профессиональной деятельности или учиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов, если только они не получили на это разрешение согласно соответствующему законодательству ОАЭ», — добавили в украинском внещнеполитическом ведомстве.

Напомним, в странах ЕС по безвизу побывали уже 380 тысяч украинцев.

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