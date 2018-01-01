В Ливерпуле сгорели 1 600 автомобилей (фото, видео)

Первый день 2018 года выдался напряженным для ливерпульских страховых компаний. Накануне в этом одном из крупнейших британских городов произошел мощный пожар. Сгорела крытая многоярусная парковка.

Огонь уничтожил около 1 600 автомобилей! Чудом никто не погиб.

Парковка называлась Arena Car Park. Она располагалась рядом с Echo Arena, где 31 декабря в 19.30 по местному времени должна была состояться церемония закрытия международной выставки лошадей, которая проходила в Ливерпуле на протяжении последней недели 2017 года.

Чтобы пожар не напугал и нанес иной вред животным, мероприятие решили отменить. Организаторы выставки и городские власти принесли извинения 4 000 посетителей выставки.

Многие из приехавших на Echo Arena оставили свои автомобили на парковке. Мэрия организовала бесплатную развозку для тех, кто лишился машин в результате пожара.

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон оставил в Twitter рекомендацию для всех пострадавших сразу же обратиться в страховые компании. Он уверен, что страховые случаи в данной ситуации не вызывают никаких сомнений.

Пожарные бригады получили вызов на Arena Car Park в 16.42 по местному времени. Андерсон отметил, что именно благодаря профессионализму пожарных не пострадали ни люди, ни лошади.