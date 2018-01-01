В Германии 15-летний афганский беженец зарезал в аптеке сверстницу-немку

В понедельник, 1 января, в Германии разразился скандал, в центре которого оказался один из центральных немецких телеканалов — ARD. Выяснилось, что его руководство в декабре отказалось ставить в эфир новость об убийстве 15-летней девушки в городке Кандель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Преступление сочли «слишком мелким», чтобы сообщать о нем на всю страну.

Однако пользователи соцсетей подозревают, что решение ARD было принято по иной причине. Руководство телеканала не захотело разжигать в рождественские праздники неприязнь к мигрантам. Слишком свежи еще в обществе воспоминания о массовых преступлениях сексуального характера, совершенных мигрантами в новогоднюю ночь два года назад.

Оказалось, что главным подозреваемым по делу об убийстве в Канделе является 15-летний беженец из Афганистана. Он и Миа некоторое время состояли в любовной связи. Однако потом немецкая девушка решила порвать с афганцем. Ему это не понравилось. Он стал угрожать девушке.

Как сообщает газета Bild, Абдул Д. нанес девушке удар 20-сантиметровым кухонным ножом в одной из городских аптек, где в тот момент находились от 15 до 20 человек.

В настоящее время афганец находится под стражей. Как сообщает полиция земли Рейнланд-Пфальц, он приехал в Германию в апреле 2016 года. Абдул уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с нанесением телесных повреждений другому лицу, а также заявлением об угрозах и оскорблениях, которое ранее подавали в полицию родители Мии.

Между тем отец убитой в интервью Bild выразил большие сомнения в фактическом возрасте афганца. Он считает, что Абдул старше. А свой возраст он изменил умышленно, чтобы упростить процедуру оформления прошения на получение убежища в Германии.

Эту тему затронул и глава МВД Баварии Йоахим Геррман. Он считает, что убийство в Канделе должно заставить федеральные власти Германии проводить обязательную медицинскую проверку возраста у всех въезжающих в страну юных беженцев. Геррмана поддержал заместитель председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Томас Штробль.

И министр, и политик признают, что положения европейского права осложняют высылку несовершеннолетних, предусматривая, в частности, гарантии того, что на родине о них — при отсутствии родственников — могут должным образом позаботиться власти. Кроме того, депортация часто срывается из-за плохой кооперации со странами, откуда прибывают мигранты, отметил Г еррман. Но контроль усиливать просто необходимо, утверждает он.

«Мне совершенно ясно, что беженцы-подростки, совершившие преступление, должны чаще и более последовательно подвергаться высылке», — заявил Геррман в интервью газетам медиконцерна Funke Mediengruppe, текст которого был обнародован в понедельник, 1 января.

За упрощение депортации несовершеннолетних беженцев высказался также глава Свободно-демократической партии Кристиан Линднер. В интервью Bild am Sonntag лидер немецких либералов отметил, что часто слышит о проблемах, связанных с мигрантами подросткового возраста, прибывшими без сопровождения. Если воспитательные меры бессильны, следует ставить вопрос о депортации, считает Линднер.

Однако глава евангелической церкви Пфальца Кристиан Шад в ходе новогоднего богослужения в Людвигсхафене упомянул убийство в Канделе, отметив при этом, что «мы имеем дело с поступком одного отдельно взятого афганского беженца, а не группы людей, которые — как и он — являются афганцами или беженцами». Шад призвал не допустить того, чтобы такие преступления «сеяли в наших сердцах ненависть и желание отомстить».