Празднование годовщины Степана Бандеры прошло без происшествий (фото, видео)

Факельное шествие в честь 109-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры прошло мирно, без происшествий и нарушений правопорядка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Указывается, что количество участников шествия выросло с нескольких сотен человек (в начале акции) до более тысячи. Колонну сопровождали около сотни сотрудников полиции.

Отметим, факельное шествие, которое в этом году прошло под лозунгом «За славу героев, за будущее детей!» стартовало сегодня после 18.00. Участники акции, организованной «Национальным корпусом», «Правым сектором» и «Свободой», прошли от парка им. Тараса Шевченка до Крещатика, а затем Майдана Незалежности.

Колону возглавляли народный депутат Андрей Ильенко, лидер КУН Богдан Червак, «свободовец» Андрей Мохник и другие. Среди присутствующих на марше были активисты, представители «Азова», «Конгресса украинских националистов» и «Добровольческого украинского корпуса — Правый сектор» и других националистических организаций.

Уже на Майдане участники шествия провели вече. Выступающие вспомнили погибшую на Майдане «сотню», а также заявили, что украинские националисты «следят за каждым шагом власти».

Отметим, шествия в честь годовщины с дня рождения Бандеры прошли во многих городах. Так, в Днепре представители националистической организации С14 отметили этот день, облив красной краской недодекоммунизированный памятник «участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе».

Кроме того, сотни человек приняли участие в факельных шествиях в Славянске и Авдеевке Донецкой области.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что 1 января в Украине запланировано проведение более 50 массовых мероприятий.

Фото: «Украинская правда«