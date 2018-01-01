Дочка Ирины Ноздровской: «Скорее всего, маму похитили прямо на остановке в нашем селе»

Родители погибшей Ирины Ноздровской до сих пор не знают о ее гибели. 18-летняя дочь Ирины Анастасия не решается им об этом сказать. Дата похорон еще не известна.

- В семье о гибели мамы пока знаю я одна, — призналась «ФАКТАМ» дочка Ирины Ноздровской Анастасия. — Не представляю, как сказать об этом бабушке с дедушкой. Если они узнают, у них случится инфаркт… Я пока сказала им, что найденное сегодня в реке тело принадлежит неизвестно кому. Сегодня утром мы собрали людей, которые хотели помочь в поисках. Они обыскивали все возможные места. И тут кто-то сказал, что маму нашли в реке. Мы сразу поехали туда, но к месту, где ее обнаружили, никого не пускали. Потом адвокат сказал мне, что это точно она…

- Еще когда шли поиски, писали, что последний раз Ирина звонила вашей бабушке то ли из Петровцов, то ли из Киева. Удалось установить, где она все-таки была?

- Да, в Петровцах. Это в двадцати минутах езды от нашего села. 29 декабря около шести часов вечера бабушка позвонила маме и спросила, где она. Мама ответила, что уже в Петровцах — мол, едет домой. Бабушка еще попросила ее перезвонить мне, но мама ответила: «Не могу. Мне сейчас неудобно». Это был последний разговор. Когда через час она не появилась дома, мы с бабушкой начали звонить, но она уже не брала трубку. Мы сразу поняли, что что-то случилось. Мама была очень ответственной. Если задерживалась, всегда предупреждала. Полиция установила, что до нашего села мама доехала. До 30-го декабря ее телефон еще «светился» в Демидове. Скорее всего, маму похитили прямо на остановке в нашем селе. Было уже темно, а улицы у нас не освещаются.

— Вы узнали об угрозах, которые поступали вашей маме?

- Конечно. Это началось сразу после того, как насмерть сбили тетю. Мама добивалась наказания для убийцы. Дружки преступника постоянно угрожали нашей семье. Однажды избили меня, я лежала с сотрясением мозга. Пока убийца еще не сидел в СИЗО, он сам бросал в наш двор петарды. Он чувствовал безнаказанность. Его дядя был судьей и ему все сходило с рук. Сейчас дядя уже не судья — во многом благодаря усилиям мамы.

На суде отец убийцы открыто заявлял: «Ноздровская, ты плохо кончишь!» Недавно стали поступать угрозы от соседа — рецидивиста, который дважды сидел. Тоже друг убийцы. Он говорил дедушке: «Ты не дойдешь домой!» Вчера кто-то с фейковой страницы в «Фейсбуке» написал, чтобы мы поискали маму в заброшенных зданиях и на ферме. Цепляясь за любую подсказку, мы поехали искать. Когда в начале первого ночи вернулись, во двор вышел этот сосед и с издевкой заявил: «Будете искать Дунячку на кладбище!» Дуняк — прежняя фамилия мамы. Не знаю, совпадение это или нет, но рядом с местом, где нашли маму, кладбище… Знаете, мама не обращала внимания на угрозы. Она была решительной, боевой и ничего не боялась.

— Родственники убийцы тети не выходили на связь?

- Нет. Наоборот, это мы пытались с ними связаться. Нам посоветовали пойти к семье преступника и сказать: мол, если мама вернется, мы откажемся от каких-либо претензий. Я надеялась, что мама жива и ее отпустят. Мы ходили в ту семью, но к нам никто не вышел. Потом мама преступника через адвоката передала, что не имеет к этому отношения и категорически против, чтобы к ней кто-то приходил.

Главное, чтобы полиция нашла не только убийцу, но и заказчика этого преступления. Но я, если честно, сомневаюсь, что так будет. После истории с тетей веры в справедливость уже нет. Если бы не усилия мамы, преступника не посадили бы. И ведь дело-то еще не закончено. Когда мама узнала, что убийца может выйти по амнистии, она добилась, чтобы дело вернули в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Преступник остался под стражей. Но впереди суды. А кто теперь будет бороться? Некому. Никто не будет этим заниматься. Преступник выйдет, будет ходить по улицам и убивать других людей. Страшно. И непонятно, как жить дальше…

Для тех, кто может помочь семье Ирины, сообщаем номер банковской карточки ее мамы: 414 949 964 196 3200(Дуняк Екатерина Маркуриевна)

Как сообщали «ФАКТЫ», тело Ирины Ноздровской нашли сегодня в реке в селе Демидов Киевской области. Полиция расследует уголовное производство по статье «Умышленное убийство».