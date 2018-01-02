Хакеры используют чужие компьютеры для «добычи» криптовалют

В 2018 год рынок криптовалют вошел с продолжающимся ростом его общей стоимости и увеличением количества скептиков среди банкиров и государственных чиновников. Тем временем курс наиболее популярной электронной валюты, биткойна, сейчас составляет 13 тысяч 500 долларов, хотя в конце декабря прошлого года достигал 20 тысяч долларов.

По оценке экспертов крупнейшего американского банковского холдинга Morgan Stanley, в течение 2017 года в хедж-фонды, специализирующиеся на криптовалюте, было инвестировано 2 миллиарда долларов. Причем эксперты отмечают, что именно многократный рост стоимости биткойна с начала 2017 года и вызвал увеличение количества таких хедж-фондов.

«В последние месяцы вырос интерес инвесторов к фондам, предлагающим технологии блокчейн и криптовалюты. Инновации становятся все популярнее. Это создает уникальные возможности для инвесторов, портфельных менеджеров, трейдеров и других участников рынка», — заявил президент компании, поставляющей информацию для индустрии хедж-фондов HFR Кеннет Дж. Хайнц.

Справедливости ради стоит отметить, что общая капитализация 1 тысячи 370 существующих сегодня криптовалют составляет почти 632 миллиарда долларов. Поэтому 2 миллиарда, инвестированные через такие традиционные финансовые инструменты, как хедж-фонды, — это капля в море.

Тем не менее все чаще можно слышать предостережения от известных банкиров и финансистов о рисках инвестирования в криптовалюты. Они считают, что главные опасности связаны с резкими колебаниями стоимости криптовалют, их непредсказуемостью и возможными атаками со стороны хакеров. В частности, такое мнение высказал член совета директоров Бундесбанка Карл-Людвиг Тиле, заявив, что появление официальной цифровой валюты в странах Еврозоны не предвидится.

Кстати, стало известно, что многие австралийские банки начали блокировать счета некоторых своих клиентов, использующих их для покупки криптовалют, таких как биткойн. К подобным жестким мерам стали прибегать в National Australia Bank, ANZ, Commonwealth Bank of Australia и Westpac Banking Corporation. Похожие случаи происходили и в других странах, в том числе в США и Болгарии, где банки в начале декабря объявили негласную блокаду бирж криптовалют.

«Готовы заверить вас, что мы огорчены происходящим не меньше, чем вы, но, к сожалению, австралийские банки демонстрируют нежелание работать с индустрией цифровых валют, что ведет к частым блокировкам счетов и наложению строгих ограничений на счета, которые не подвергаются полной блокировке», -- сообщил основатель криптовалютной биржи Coinspot Рассел Уилсон.

Стоит отметить, что и на постсоветском пространстве разворачивается кампания по ограничению операций с криптовалютами. Она уже активно идет в России, а теперь к ней присоединился и Казахстан.

«Я предупреждаю всех граждан страны, что любые операции с цифровыми деньгами несут риск. Более того, мы направили в правительство свои предложения с рекомендацией провести ряд ужесточений, в том числе запретить рассчитываться за криптовалюты национальной денежной единицей. Кроме того, предлагаем запретить деятельность каких-либо компаний, которые генерируют эту криптовалюту», -- заявил председатель Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев.

А риски действительно существуют, что подтверждается участившимися атаками на участников рынка виртуальных валют. В частности, как сообщает агентство Bloomberg, северокорейские хакеры взламывают компьютеры для майнинга криптовалют, чтобы обеспечить режим в Пхеньяне наличными на фоне жестких международных санкций.

«Недавно группа хакеров Andariel взломала сервер южнокорейской компании и использовала его для добычи около 70 „монет“ Monero стоимостью около 25 тысяч долларов. Хакеры довольно долго оставались незамеченными и безнаказанно использовали чужие мощности. Они, вероятно, взломали и другие компьютеры, чтобы майнить криптовалюты. Причем хакеры предпочитают Monero, потому что эта валюта больше ориентирована на конфиденциальность, ее легче скрыть и отмыть, чем биткойн», -- рассказал руководитель аналитической группы в Институте финансовой безопасности Южной Кореи Квак Юнг-жу.

Стоит напомнить, что для «добычи» различных криптовалют необходимы очень мощные компьютеры, которые могут позволить себе в основном крупные корпорации. Но не каждая компания тратит достаточно средств на защиту своих компьютеров от хакеров. Именно поэтому корпоративные компьютерные серверы являются главной целью для атак интернет-мошенников.

Кстати, стоит напомнить, что недавно США обвинили КНДР в беспрецедентной кибератаке, убытки от которой исчисляются миллиардами долларов.