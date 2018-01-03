В Перу автобус рухнул в пропасть на «Повороте дьявола»: погибли 48 человек

В Перу пассажирский автобус, столкнувшийся на горной дороге с грузовиком, рухнул со стометровой высоты на каменистый тихоокеанский берег. Катастрофа произошла на одном из самых опасных в стране участков серпантина, прозванного «Поворотом дьявола». Погибли 48 человек. Шестеро получили при падении тяжелые травмы, но выжили. Сейчас все они находятся в больницах, куда их доставили вертолетами.

Автобус следовал в Лиму из города Гуачо. Большинство пассажиров возвращались домой в столицу после празднования Нового года с родственниками.

Причины ДТП расследуются. Предполагается, что водитель автобуса потерял управление.

Самое смертоносное ДТП в Перу произошло в 2013 году, когда в результате падения автобуса с утеса в реку погиб 51 человек — все, кто находился на борту.