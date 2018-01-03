Дело Ноздровской: дочь погибшей говорит, что за убийством может стоять родственник



Дочь Ирины Ноздровской Анастасия прокомментировала «ФАКТАМ» версию о том, что за убийством матери может стоять их родственник — муж сестры Ирины Светланы Сапатинской, погибшей два года назад в ДТП. После гибели Светланы ее муж заявил, что не имеет к виновнику аварии претензий и запретил Ирине встречаться с четырехлетним племянником. В последнее время Ирина судилась с бывшим зятем за право видеть ребенка.

- Отец ребенка тети Светы действительно входит в круг подозреваемых, — сообщила «ФАКТАМ» Анастасия Ноздровская. — Я не исключаю, что он мог это сделать. Не он сам, конечно. Но его дружки — вполне вероятно. Мама судилась с этим человеком за ребенка. 11 января должно быть судебное заседание. Вчера бабушка звонила этому человеку. Просила привезти внука хотя бы на полчаса. Но он ответил: «Нет. У меня другая семья. А вы с вашими проблемами разбирайтесь сами!» Очевидно, под «проблемами» он имел в виду убийство мамы. Бабушка не поняла — она об убийстве еще не знает.

- Она до сих пор думает, что Ирину ищут?

- Да. Я не могу сказать ей правду. Пытаюсь тянуть время, подготавливаю ее… Мы не выпускаем ее из дома, чтобы не узнала правду от соседей. Сейчас нам предоставили охрану, поэтому в дом никого не пускают.

- Правда, что у мамы были порезаны вены?

- Да, на обеих руках. И сонная артерия тоже. Дату похорон пока сообщить не могу — мы сами ничего не знаем. Сейчас проходят дополнительные судмедэкспертизы. Говорят, это может затянуться на несколько месяцев.

— Бывшему возлюбленному вашей мамы Виталию не предъявили подозрение?

— Нет. Я уверена, что это не он. Виталия мы знаем давно. Полиция проверяла его на полиграфе, в квартире проводили обыск. У него есть алиби, все его показания подтверждаются. Надеюсь, полицейские найдут настоящего убийцу.

Для тех, кто хочет помочь семье убитой Ирины Ноздровской, сообщаем номер банковской карточки ее дочери: 5168 7573 3932 1590, Анастасия Ноздровская

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дочери и родителям убитой Ирины Ноздровской предоставили охрану. Тело Ирины Ноздровской нашли утром 1 января в реке в селе Демидов Киевской области.