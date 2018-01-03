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Вице-премьер рассказал, когда рассмотрят возможность повышения минимальной зарплаты

Вице-премьер рассказал, когда рассмотрят возможность повышения минимальной зарплаты

Инф. «ФАКТОВ»

03.01.2018 13:15 273

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Кабинет министров рассмотрит возможность дальнейшего повышения минимальной зарплаты по итогам работы в первом квартале. Как сообщает правительственный портал, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«С 1 января 2018 размер минимальной заработной платы составляет 3723 гривен. Но в законе о Госбюджете зафиксировано, что по итогам 1 квартала мы должны вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность дальнейшего повышения размера минимальной зарплаты», заявил он и добавил, что для осуществления такого шага должны быть экономические предпосылки.

«Мы должны нарастить темпы роста экономики и получить дополнительный ресурс в Государственный бюджет. Ведь решение о повышении размера зарплат должно быть, прежде всего, экономически обоснованным», добавил он.

Ранее Государственная служба статистики сообщила, что в прошлом году по сравнению с показателями 2016-го заработки в среднем по стране выросли почти на 38 процентов.

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