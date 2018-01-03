СБУ просит участников АТО не ездить в Россию, даже к родственникам

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак призывает украинцев и особенно участников антитеррористической операции воздержаться от поездок в Россию и на временно оккупированные территории.

В СБУ напомнили, что российские спецслужбы перед новым годом незаконно задержали в Москве гражданина Украины, участника АТО Олега Негоду, который ехал к своим родственникам. До этого, в августе 2017 года, сотрудникам СБУ удалось разоблачить циничную провокацию российских спецслужб, когда троих граждан Украины — участников АТО хотели использовать в инсценировке терактов на объектах критической инфраструктуры в российских городах.

«ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории, и поездки на территорию страны-агрессора крайне опасны, — предупреждает глава СБУ. — Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций».

Напомним, украинец, участник АТО Олег Негода в конце 2017 отправился в Саратов к сестре, но был задержан в Москве неизвестными. 2 января стало известно, что украинца отпустили, и он возвращается домой.

В августе стало известно, что троим бывшим воинам АТО, жителям Днепропетровской области предложили поехать в Россию на заработки. Позже оказалось, что российские спецслужбы собирались обвинить украинцев в диверсиях и терактах в российских городах.