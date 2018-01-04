В результате авиаудара на границе Афганистана и Пакистана погиб 12-летний внук Усамы бен Ладена (фото)

При авиаударе на границе Афганистана и Пакистана в конце прошлого года погиб 12-летний Усама бен Хамза бен Ладен — внук покойного «террориста номер один» Усамы бен Ладена. Это стало известно из просочившегося в прессу письма отца ребенка — Хамзы бен Ладена, считающегося главным последователем Усамы-старшего. Его также называют «Наследным принцем террора». В письме, адресованном своей матери и сестрам, 28-летний Хамза называет своего старшего сына «геройским малышом», «мучеником» и «внуком храбреца». Были также предположения, что Усама-младший скончался от болезни.

*Усама бен Ладен-младший

Сын миллиардера, уроженец Саудовской Аравии Усама бен Мухаммед бен Авад бен Ладен являлся основателем террористической организации «Аль-Каида», ответственной за теракты 11 сентября 2001 года и ряд прочих атак по всему миру. Он был убит 2 мая 2011 года американским подразделением сил специального назначения в своем доме, располагавшемся в 1,3 километрах от здания Пакистанской военной академии.

У Усамы бен Ладена было, по разным оценкам, от 20 до 26 детей.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», минобороны России подтвердило факт обстрела базы Хмеймим в Сирии.