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Порошенко окончательно запретил неплательщикам алиментов выезжать за границу

Порошенко окончательно запретил неплательщикам алиментов выезжать за границу

Александр МИХАЙЛОВ, «ФАКТЫ»

04.01.2018 13:31 122

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Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов». Об этом сообщат пресс-служба президента.

Законом вводятся новые санкции для родителей, которые более полугода не платят алименты. В частности, таких лиц до погашения задолженности могут временно ограничить в праве выезда из Украины, в управлении транспортными средствами, в праве на охоту и пользование оружием.

Кроме того, предусмотрен новый вид административного взыскания — платные общественно полезные работы, вид которых определяет орган местного самоуправления.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 7 декабря 2017 года.

Кроме того, Петр Порошенко подписал Закон «О предотвращении и противодействии домашнему насилию». В частности, документ предусматривает создание и функционирование Единого государственного реестра.

Также «ФАКТЫ» сообщали, что Верховная Рада 6 декабря 2017 года приняла изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы о наказании за домашнее насилие и принуждение к браку.

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Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!

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