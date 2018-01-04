И нам не мешало бы бороться с фейковыми новостями – Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает целесообразным ввести в Украине закон для защиты от дезинформации и пропаганды, подобный закону, который анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter.
«RT месяц в французском инфопространстве, а Президент Эммануэль Макрон анонсировал закон анти-fake news (фейковые новости — ред.), для защиты от дезинформации и пропаганды. Отпор тем, кто использует информацию как оружие против демократии! Может, и нам стоит бороться с фейковыми новостями в электоральный период? И вообще не помешало бы», — отметил П.Климкин.
Напомним, Э. Макрон заявил, что введет новый закон против распространения «фейковых новостей» накануне проведения выборов в стране.
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