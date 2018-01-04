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Нам не мешало бы бороться с фейковыми новостями – Климкин

И нам не мешало бы бороться с фейковыми новостями – Климкин

Инф. «ФАКТОВ»

04.01.2018 13:38 78

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает целесообразным ввести в Украине закон для защиты от дезинформации и пропаганды, подобный закону, который анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter.

«RT месяц в французском инфопространстве, а Президент Эммануэль Макрон анонсировал закон анти-fake news (фейковые новости — ред.), для защиты от дезинформации и пропаганды. Отпор тем, кто использует информацию как оружие против демократии! Может, и нам стоит бороться с фейковыми новостями в электоральный период? И вообще не помешало бы», — отметил П.Климкин.

Напомним, Э. Макрон заявил, что введет новый закон против распространения «фейковых новостей» накануне проведения выборов в стране.

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