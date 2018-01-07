Известный американский актер устроил дебош в баре (видео)
Британский актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу в телесериале Игра престолов, в пьяном виде устроил дебош в одном из баров Нью-Йорка.
Об этом передает Daily Mail.
Момент дебоша Харингтона в баре Barfly попал на видео.
Напомним, ранее дочь знаменитого писателя Роальда Даля, мать известной модели Софи Даль, арестовали в США по обвинению в краже.
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