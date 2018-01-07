В Кировоградской области вандалы повредили памятник участникам Второй мировой войны
В Кировоградской области, Гайвороне, вандалы повредили памятник солдатам Второй мировой войны.
Об этом сообщил городской совет на странице в Facebook.
«В сквере Победы — полуразрушенная скульптура солдата, установленная возле могил 11-ти советских воинов и 43-х партизан. Неизвестные отбили или оторвали руку скульптуры и лавровый венок», — говорится в сообщении.
По данному факту отдел культуры райгосадминистрации составили соответствующий акт.
Напомним, ранее на Донетчине вандалы поглумились над памятником местным бойцам АТО
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