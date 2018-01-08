Подозреваемый в убийстве Ноздровской дал чистосердечное признание – Геращенко

Народный депутат Украины Антон Геращенко, комментируя сообщение МВД о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской, заявил, что все было сделано профессионально, без истерик и в сжатые сроки.

«Не смотря на всю эту ярмарку тщеславия, пиара и самопиара отдельных граждан, стремящихся использовать человеческую трагедию в своих корыстных целях. Преступления раскрывают не народ, не пиар-активисты и не народные депутаты. Полиции надо помогать, а не мешать постоянными целенаправленные провокациями и подогретыми истериками в социальных сетях», — написал он на своей страничке в Facebook.

По его информации, мотивом убийства стала месть Ноздровской за ее правозащитную деятельность.

«Следствие восстановило всю картину этого ужасного преступления по минутам. Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства, более чем достаточно», — заявил Антон Геращенко и выразил соболезнование родным и близким Ирины Ноздровской.

Ранее сообщалось, что в полиции пока что не разглашают данные задержанного.