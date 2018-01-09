Корь в Одессе: школьникам на неделю продлили каникулы

В Одессе из-за вспышки кори на неделю продлили каникулы школьникам. Теперь им можно отдыхать до 22 января.



Как сообщили в департаменте образования и науки городского совета, такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета.

Каникулы продлили «для уменьшения контактов между детьми в возможный инкубационный период кори и предоставления возможности привить ребенка». В горсовете напомнили, что непривитые дети к занятиям допускаться не будут. Так же, как и малыши в дошкольные детские учреждения.

Тем временем известный волонтер, руководитель благотворительной организации Катерина Ножевникова сообщила о крайне сложной ситуации «по кори», сложившейся в одной из одесских семей.

«Мама троих детей разрывается между двумя больницами. Двое ее сыновей заболели корью. Один из них на данный момент находится в инфекционной больнице, а второй, после того как его оттуда выписали, впал в кому. Ребенка откачали в реанимации… День лечения — около 2000 гривен. Желаю вам никогда не смотреть в глаза маме, которая не знает в какую больницу раньше бежать… Я пока взяла лекарства на день», — сообщает волонтер.

Ранее fakty.ua сообщали, что Одесса остается всеукраинским лидером в печальном рейтинге заболеваемости корью.