В МОЗ озвучили сроки кампании по выбору врача первичной медицинской помощи

Министерство здравоохранения анонсировало старт кампании по выбору врача первичной медицинской помощи на апрель 2018 года, а в настоящее время подписание деклараций о выборе врача происходит в пилотном режиме. Об этом Минздрав сообщил на правительственном портале.

В министерстве считают, что в течение переходного периода врачи смогут научиться пользоваться функционалом медицинской информационной системы, а также тестировать центральный компонент электронного здравоохранения.

К тому же не все коммунальные учреждения первичной помощи успели реорганизоваться в некоммерческие коммунальные предприятия, тогда как только такие медучреждения смогут заключать договоры с Национальной службой здоровья Украины, и соответственно, получать прямое финансирование за предоставленные услуги из государственного бюджета.

Конкурс на замещение должности председателя службы планируется объявить в январе, завершив создание службы к июлю.

Напомним, Верховная Рада одобрила медицинскую реформу 19 октября 2017 года. Предполагается обеспечение полной оплаты за счет средств госбюджета необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитацией, медицинской помощью детям до 16 лет, а также сопровождением беременности и родов.

Закон вступил в силу 1 января 2018 года.

