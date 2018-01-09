Ивано-франковская полиция открыла курсы самообороны для женщин

Управление патрульной полиции в Ивано-Франковской области начало набор для всех женщин, которые желают пройти курс практических занятий по эффективной самообороне.

«Возраст, физическая подготовка, а также предыдущие умения претенденток роли не играют. Главное — это желание обучаться, — рассказали „ФАКТАМ“ в областном управлении патрульной полиции. — А мы свою очередь готовы предложить им научиться минимизировать угрозы здоровью в повседневной жизни и получить навыки эффективной стратегии в кризисных ситуациях. Все желающие могут пройти как один из курсов — психологический или практический, так и оба курса вместе. При этом обучение будет проводиться под надзором психолога и сертифицированного инструктора».

Все желающие могут зарегистрироваться на сайте до 10 февраля. После формирования групп желающих с ними будет согласован график занятий.

«Мы надеемся, что наши курсы помогут прекрасной половине более эффективно справляться с теми неприятными ситуациями, которые могут появляться на их жизненном пути», — добавили в патрульной полиции.