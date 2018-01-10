В Туркменистане запретили машины черного цвета, потому что президенту нравится белый (фото)

В Туркменистане фактически запретили черные автомобили. Как сообщает Радио Свобода, начиная с 1 января полицейские в Ашхабаде начали безо всякой причины останавливать машины черного цвета, а припаркованные по всем правилам — отправлять на штраф-площадку. Причем, по некоторым данным, возвращать автомобили владельцам полицейские соглашаются только после того, как те подпишут документ, обязывающий их перекрасить свое транспортное средство в белый или какой-либо другой светлый цвет. Причем цены на эту услугу мгновенно взлетели. Многим туркменам для того, чтобы перекрасить свою машину, потребуется выплатить сумму, равную их годовой зарплате.

Причина травли владельцев черных машин кроется в нелюбви президента Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедова к черному цвету. Он предпочитает приносящий счастье белый. По мнению главы державы жители Туркменистана, ездящие на черных авто, приносят в страну несчастье.

Никаких официальных заявлений о запрете машин черного цвета не прозвучало. Однако, не так давно президент страны выразил огорчение в связи с большим количеством автомобилей черного цвета в Ашхабаде, который иногда называют «городом белого мрамора».

Сам Бердимухамедов ездит исключительно на белых машинах. В ноябре 2017 распоряжение пересесть на белые машины получили все правительственные чиновники.

А в 2015 году по приказу президента был остановлен импорт всех черных автомобилей.