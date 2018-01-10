﻿

USD 28.20
RSS
Данные в онлайн-сервисе по проверке оформления загранпаспортов изменят -- миграционная служба

Данные в онлайн-сервисе по проверке оформления загранпаспортов изменят - миграционная служба

Инф. «ФАКТОВ»

10.01.2018 16:35 105

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

«На полиграфкомбинате „Украина“ стартовала плановая замена сертификатов, которая повлечет необходимость обновления даты и повторной отправки всех данных для персонализации паспортов, которые ранее отправлялись на предприятие Государственной миграционной службой. Передача данных будет осуществляться в том же порядке, как это было ранее. После повторного направления в онлайн-сервисе „Проверка оформления паспорта“ изменится дата отправки данных на персонализацию. Но это никак не повлияет ни на очередность, ни на срок персонализации документов», — сообщают в миграционном ведомстве.

В ГМС констатируют, что задержка с выдачей паспортов все еще существует. Но заявляют, что на январь 2018 года на полиграфкомбинате запланирован запуск дополнительной линии персонализации паспортов. А это, как заявляют в миграционном ведомстве, позволит в течение ближайших месяцев постепенно вернуться к плановой выдачи загранпаспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии