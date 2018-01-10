Данные в онлайн-сервисе по проверке оформления загранпаспортов изменят - миграционная служба

«На полиграфкомбинате „Украина“ стартовала плановая замена сертификатов, которая повлечет необходимость обновления даты и повторной отправки всех данных для персонализации паспортов, которые ранее отправлялись на предприятие Государственной миграционной службой. Передача данных будет осуществляться в том же порядке, как это было ранее. После повторного направления в онлайн-сервисе „Проверка оформления паспорта“ изменится дата отправки данных на персонализацию. Но это никак не повлияет ни на очередность, ни на срок персонализации документов», — сообщают в миграционном ведомстве.

В ГМС констатируют, что задержка с выдачей паспортов все еще существует. Но заявляют, что на январь 2018 года на полиграфкомбинате запланирован запуск дополнительной линии персонализации паспортов. А это, как заявляют в миграционном ведомстве, позволит в течение ближайших месяцев постепенно вернуться к плановой выдачи загранпаспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.