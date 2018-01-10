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Катрин Денев

Катрин Денев и еще 99 известных француженок заявили, что мужчины «имеют право приставать к женщинам»

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

10.01.2018 18:18 94

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В то время, как в Америке все стремительнее нарастает число обвинений в сексуальных домогательствах и организуется кампания в защиту прав женщин, сто известных француженок (писательниц, артисток, ученых) во главе с 74-летней кинозвездой Катрин Денев выступили в защиту мужчин. Они опубликовали в газете Le Monde открытое письмо, в котором заявили, что мужчины имеют право «приставать к женщинам». А кампанию против сексуальных домогательств назвали «новым пуританством» и «охотой на ведьм».

«Мужчины были вынуждены отказываться от своей работы только из-за того, что дотронулись до чьей-то коленки или попытались кого-то поцеловать… Изнасилование — это преступление, но попытка соблазнения, даже настойчивая и неуклюжая — не является таковым», — утверждают авторы послания, которые считают, что поток обвинений, начавшийся с продюсера Харви Вайнштейна и обрушившийся на десятки мужчин, вышел из-под контроля.
«Как женщины, мы не хотим быть частью такого феминизма, который вместо того, чтобы осуждать злоупотребление властью, взращивает вражду по отношению к мужчинам и сексуальности», — заявляют француженки.

Одними из последних, кого обвинили в сексуальных домогательствах, стали актеры Майкл Дуглас и Джеймс Франко.

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