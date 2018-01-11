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Шосткинский завод химреактивов

В Шостке усомнились в психическом здоровье российских генералов, нашедших «украинский след» в Сирии

Александр ГАЛУХ, «ФАКТЫ»

11.01.2018 16:57 522

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На заводе химических реактивов в Шостке (Сумская область) назвали бредом заявление представителя Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-майора Александра Новикова о том, что беспилотники, атаковавшие российские базы в Сирии ночью 6 января, несли боеприпасы со взрывчатым веществом, которое производят в ряде государств, в том числе в Украине на упомянутом предприятии.

Об этом в комментарии «ФАКТАМ» заявил коммерческий директор ПАО «Шосткинский завод химических реактивов» Александр Макаров.

«Это просто смешно. Шосткинский завод химических реактивов выпускает химические реактивы, индикаторы и красители. И можем вам продать любой вид нашей продукции. Никаких боеприпасов, взрывчатых веществ наше предприятие не производило ни 30 лет назад, ни сегодня. Не знаю, что у российских генералов творится в голове. Завтра они могут сказать, что мы атомную бомбу на заводе собираем. И мне опять придется говорить, что наше предприятие не участвует ни в каких взрывоопасных программах», — сказал «ФАКТАМ» Александр Макаров.

Как ранее сообщали fakty.ua, в Генштабе Вооруженных сил РФ заявили, что во время атаки российских баз в Сирии
«использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген», который якобы производят на Шосткинском заводе химических реактивов.

Фото с сайта shostka.info

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