Дело Ноздровской: МВД просит адвокатов сдерживать эмоции и не форсировать следствие

В деле об убийстве Ирины Ноздровской МВД признает за пострадавшей семьей право на эмоции, но призывает семью и ее адвокатов к конструктиву и помнить, что расследование только началось. Об этом в эфире Еспресо.TV заявил директор коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Адвокатам семьи Ноздровской, заявившим о том, что они подозревают слежку, Шевченко посоветовал не повторять ошибок Ирины Ноздровской и написать прошение об охране.

«Нужны четкие данные, четкие доказательства, изложенные в заявлении, о том, что есть угроза. Тогда правоохранительные органы будут реагировать. Этого кстати не делала пострадавшая. Постоянно заявляя об угрозах, не написала соответствующих обращений», — добавил Шевченко.

Что касается претензий, что адвокатов и семью погибшей ознакомили лишь с 10−15% материалов следствия, Шевченко призвал не забывать, что следствие — на начальной стадии.

«Их ознакомили в том объеме, который на данной стадии процесса следователи и процессуальный руководитель считают возможным… Следствие только началось… Когда следствие закончится, будет окончательный обвинительный акт со всеми доказательствами, которые на данный момент собираются. Продолжаются несколько экспертиз: судебно-медицинская, экспертиза ДНК… Доказательства еще не собраны в полном объеме… Следствие еще не завершено», — напомнил директор коммуникаций МВД.

Напомним, по подозрению в убийстве Ирины Ноздровской задержали 64-летнего Юрия Россошанского. Семья погибшей и ее адвокаты высказали сомнение в виновности задержанного.