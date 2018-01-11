Украинских дипломатов обязывают подтверждать психическое здоровье

Кабинет Министров обязал кандидатов на получение должности в органах дипломатической службы в Украине проходить психиатрический осмотр. Соответствующее решение в четверг, 11 января, принял Кабинет Министров по инициативе МИД Украины. Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Во внешнеполитическом ведомстве объясняют, что наличие психиатрических выводов во время устройства на работу в органы дипломатической службы связано с повышенной психоэмоциональной нагрузкой во время долгосрочных командировок, особенно в страны с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью.

В настоящее время, согласно закону «О дипломатической службе», принятому Радой в декабре 2017 года, обязательным условием направления дипломатов в долгосрочную командировку является наличие «соответствующего состояния здоровья».