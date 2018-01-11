В Запорожье полиция и Нагвардия усилили охрану православных храмов (фото)

В Запорожье полицейские и нацгвардейцы осуществляют усиленное дежурство у местных православных храмов, а военнослужащие воинской части 3029 Национальной гвардии Украины взяли под охрану историко-культурный комплекс «Запорожская Сечь» на Хортице.

Церковь на Хортице относится к Украинской православной церкви Киевского патриархата, сообщается на странице части Нацгвардии 3029 в Facebook.

«С 9 января военнослужащие 9-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины приступили к выполнению служебного задания — охране государственного объекта и символа запорожского казачества — историко-культурного комплекса „Запорожская Сечь“. Целью службы гвардейцев является недопущение актов вандализма, поджога и других противоправных действий», — говорится в сообщении.

Под усиленную охрану нацгвардейцев также взят действующий деревянный казацкий храм Пресвятой Борогодицы, принадлежащий Украинской православной церкви Киевского патриархата, расположенный на территории комплекса «Запорожская Сечь».

Кроме того, в связи с конфликтной ситуацией между религиозными конфессиями Национальная полиция совместно с гвардейцами перешла на усиленный режим охраны церковных объектов.

Напомним, 11 января в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений). Следствием установлено, что представители Запорожской епархии УПЦ МП допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, предпочитая лиц, которые проходили обряды крещения именно в церквях Московского патриархата, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Расследование начато после резонансного случая, когда священник УПЦ МП отказался отпевать ребенка, крещеного в церкви УПЦ КП.

Делом занимается следственный отдел Управления СБУ в Запорожской области. Процессуальное руководство будут осуществлять сотрудники прокуратуры Запорожской области.

Фото Военная часть 3029 НГУ/Facebook