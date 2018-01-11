Cвященниками УПЦ МП, отказавшимися отпевать ребенка, занялись прокуратура и СБУ

Последними событиями в Запорожье, когда священник УПЦ МП отказался отпеть трагически погибшего ребенка, занялась областная прокуратура. В действиях священнослужителей правоохранители видят признаки оскорбления чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Сегодня, 11 января, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений). Следствием установлено, что представители Запорожской епархии УПЦ МП допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, предпочитая лиц, которые проходили обряды крещения именно в церквях Московского патриархата, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, расследование сосредоточится и на событиях, последовавшими за отказом священника отпевать ребенка. В ходе акции «Принеси куклу» граждане, принесшие к церкви игрушки, были избиты молодыми людьми из организации «Союз православный «Радомир». Прокуратура проверит действия УПЦ МП, организации «Радомир» и других лиц на наличие разжигания национальной, религиозной вражды и ненависти.

Попал в поле зрения правохранителей и эпизод, когда представители церкви осудили общение священников на украинском языке. В этих действиях усматривается унижение национального достоинства граждан Украины.

Проверят в ходе расследования и высказывания представителей религиозных организаций «о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством РПЦ», о необходимости объединения Украины с Россией, а также критику европейского выбора Украины и осуждение проведения антитеррористической операции.

Расследование поручено следственному отделу Управления СБУ в Запорожской области. Процессуальное руководство будут осуществлять сотрудники прокуратуры Запорожской области. Проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, сегодня стало известно, что запорожский священник УПЦ МП заявил об уходе из церкви, поскольку его раскритиковали за выступление на украинском языке.

Фото Олена Ялова/Facebook