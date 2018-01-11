CES-2018: портативные молокоотсосы призваны избавить кормящих матерей от проблем (фото)

На выставке новинок потребительской электроники Consumer Electronic Show — CES 2018 — в Лас-Вегасе сразу две небольшие частные компании представили портативные молокоотсосы для кормящих матерей. Они работают от батарейки, которую можно подзаряжать.

В отличие от представленных на мировом рынке подобных устройств, которые работают только от сети, эти молокоотсосы можно носить весь день, незаметно включая и выключая. Они работают почти бесшумно. И женщине не нужно отрываться от своих дел, чтобы найти розетку в каком-нибудь укромном месте.

Десятки миллионов женщин во всем мире, которые кормят грудным молоком, знают, что сцеживание — это большая проблема. И делать его необходимо несколько раз в день.

Портативные молокоотсосы представили на CES компании Freemie Liberty и Willow.

Исполнительный директор Willow Наоми Кельман привела такой пример: «Одна из молодых мам, которая работает учительницей, рассказала нам, что иногда ей приходиться прерывать занятие и уходить в подсобное помещение, чтобы сцедить молоко».

По словам основательницы Freemie Стеллы Дао, она и ее муж задумались о создании подобного портативного устройства после того, как у них раньше срока родились двойняшки.

«Они находились в отделении интенсивной терапии новорожденных, и моей жене приходилось пользоваться молокоотсосом 10−12 раз в день. Каждый раз эта процедура занимала 20−30 минут», — вспоминает муж Стеллы Ден Гарбез.

«А ведь у жены была ответственная и сложная работа. Она, как и миллионы других женщин, не могла просто прервать работу, чтобы сцеживать грудное молоко», — продолжает Гарбез.

Willow выиграла премию за разработку своего молокоотсоса в 2017 году. Тогда их портативные устройства только проходили испытания. Сейчас их можно купить. В США они стоят 479 долларов.

Портативные молокоотсосы Willow

Женщины, пользовавшиеся устройством Willow, когда была доступна тестовая версия, жаловались, что объем у молокоотсосов очень маленький — помещалось только около 118 мл молока. Производитель уже пообещал, что объем контейнера будет увеличен.

В контейнере молокоотсоса Freemie Liberty помещается 236 мл молока.

Портативный молокоотсос Freemie Liberty

Первый молокоотсос Freemie был представлен в 2013 году. На его разработку у компании ушло около 10 лет. Однако это устройство работало только от сети.

Для устройства Willow предусмотрено и мобильное приложение, которое пока работает только на iPhone. У молокоотсосов Freemie Liberty нет специального приложения, но они совместимы с рядом других мобильных приложений.

Устройство Freemie Liberty продается в США за 300 долларов.