В Киевской области владелец кафе забил насмерть деревянной битой посетителя

Пресс-служба прокуратуры Киевской области заявила о том, что решением Апелляционного суда к 9 годам тюрьмы приговорен владельца кафе, который насмерть забил битой посетителя. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Судом первой инстанции один из злоумышленников приговорен к 9 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в октябре 2016 года в одном из заведений г. Сквира между владельцем кафе и одним из клиентов возник словесный конфликт. После которого потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил машину владельца кафе.

В дальнейшем предприниматель, уроженец Азербайджанской Республики, который имел вид на жительство в Украине, решил поквитаться с обидчиком и совместно со своим братом завели потерпевшего в помещение кафе, где начали жестоко наносить руками, ногами и деревянной битой ему телесные повреждения.

После этого, обидчик позвонил брату потерпевшего и сказал забрать последнего из помещения кафе. Позже, в этот же день, потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

Судом первой инстанции один из злоумышленников был приговорен к 9 годам лишения свободы.

Действия обвиняемого были квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

В отношении брата осужденного материалы выделены в отдельное уголовное производство, поскольку последний находится в розыске.

Не признавая свою вину, и не соглашаясь с решением суда, обвиняемый и его защитник внесли апелляционную жалобу, в которой просили принять новый приговор и оправдать последнего.

После тщательного рассмотрения дела Апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции: мужчина проведет за решеткой 9 лет.

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