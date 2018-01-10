В России бывший боевик «ДНР» расстрелял людей в кафе (видео)

В России произошла стрельба в одном из кафе Краснодарского края, в результате которой были убиты три человека. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил блоггер Денис Казанский.

«Случай в целом для нас малоинтересный (произошел 31 декабря, -- Ред.), если бы не одно обстоятельство. Выяснилось, что стрельбу устроили бывшие боевики „ДНР“, которые ранее воевали в Донбассе против Украины -- Александр Ставичус и Алексей Миронов. Убили они местных армян. Оружие, из которого стреляли боевики, по словам их знакомых, привезли из Донбасса. Такие антифашисты», — сообщил Денис Казанский.

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