Боевики применили тяжелые минометы на Приазовье, к защитникам Водяного прилетело 15 мин

Штаб АТО продолжает фиксировать нарушения перемирия со стороны российско-оккупационных группировок на Донбассе. При обстрелах все чаще используется вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Штаба АТО в Facebook.

В частности, на Донецком направлении противник использовал тяжелые минометы на Приазовье. Пятнадцать 120-мм мин разорвалось у опорных пунктов ВСУ в районе Водяного.

На Луганском направлении боевики применяли в основном пехотное вооружение. Несколько раз они вели огонь из станковых противотанковых гранатометов по защитникам Троицкого, а в обеденное время прицельно стреляли по опорным пунктам ВСУ в районе Катериновки.

Всего с начала суток зафиксировано четыре обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины, украинские военные открывали ответный огонь в двух случаях.

Напомним, разведка сообщает, что руководство одного из подразделений военной группировки так называемой «ЛНР» систематически уничтожает тела погибших бойцов.