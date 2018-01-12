Боевики применили тяжелые минометы на Приазовье, к защитникам Водяного прилетело 15 мин
Штаб АТО продолжает фиксировать нарушения перемирия со стороны российско-оккупационных группировок на Донбассе. При обстрелах все чаще используется вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Штаба АТО в Facebook.
В частности, на Донецком направлении противник использовал тяжелые минометы на Приазовье. Пятнадцать 120-мм мин разорвалось у опорных пунктов ВСУ в районе Водяного.
На Луганском направлении боевики применяли в основном пехотное вооружение. Несколько раз они вели огонь из станковых противотанковых гранатометов по защитникам Троицкого, а в обеденное время прицельно стреляли по опорным пунктам ВСУ в районе Катериновки.
Всего с начала суток зафиксировано четыре обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины, украинские военные открывали ответный огонь в двух случаях.
Напомним, разведка сообщает, что руководство одного из подразделений военной группировки так называемой «ЛНР» систематически уничтожает тела погибших бойцов.
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