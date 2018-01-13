CES-2018: Samsung заявил смартфон с гнущимся дисплеем

Вечером 12 января в рамках выставки CES 2018 в Лас-Вегасе компания Samsung провела закрытую встречу, на которой представила прототип смартфона с гнущимся экраном. Об этом сообщает сайт Letsgodigital, представитель которого присутствовал на встрече.

Пока никаких подробностей о гаджете не приводится. Известно, что Samsung планирует назвать смартфон Galaxy X. Он будет оснащен гнущимся дисплеем диагональю 7,3 дюйма.

До запуска смартфона в производство разработчикам предстоит решить несколько технических проблем. Главная из них — как сделать дисплей устойчивым к постоянным сгибаниям в обоих направлениях. По слухам, компания тестирует панель, способную вынести до 200 тысяч таких действий.

Если все будет идти как запланировано, серийный Galaxy X представят в ноябре 2018 году. А в начале 2019 года он уже поступит в продажу.