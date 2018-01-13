КНДР и Южная Корея согласовали время и место переговоров
15 января в деревне Панмунджом должны состояться рабочие переговоры между КНДР и Южной Кореей.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство южнокорейской унификации.
В частности, делегация КНДР обсудит перспективы Северной Кореи отправить на Олимпиаду в Южной Корее группу деятелей искусства. Кроме того, страны собираются продолжить обсуждение деталей участия спортсменов из КНДР в будущей Олимпиаде, о чем говорилось на прошлых переговорах, которые прошли 9 января.
В Южной Корее уже заявили, что стремятся создать объединенную женскую хоккейную команду с Северной.
Напомним, ранее КНДР согласилась участвовать в Олимпиаде в Южной Корее.
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