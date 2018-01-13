КНДР и Южная Корея согласовали время и место переговоров

15 января в деревне Панмунджом должны состояться рабочие переговоры между КНДР и Южной Кореей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство южнокорейской унификации.

В частности, делегация КНДР обсудит перспективы Северной Кореи отправить на Олимпиаду в Южной Корее группу деятелей искусства. Кроме того, страны собираются продолжить обсуждение деталей участия спортсменов из КНДР в будущей Олимпиаде, о чем говорилось на прошлых переговорах, которые прошли 9 января.

В Южной Корее уже заявили, что стремятся создать объединенную женскую хоккейную команду с Северной.

Напомним, ранее КНДР согласилась участвовать в Олимпиаде в Южной Корее.