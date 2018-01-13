В Украине отмечают День Маланки и Щедрый вечер
Сегодня, 13 января, отмечают сразу несколько праздников: День Маланки и Щедрый вечер. С самого утра в этот день у наших предков начинались приготовления и празднования, пишут «Українські новини».
Так как в этот день отмечают сразу несколько праздников, традиций 13 января существует очень много, особенно в Украине.
Как гласят народные преданья, в Щедрый вечер нужно ставить на стол все запасы и отмечать его весело. Не стоит жадничать для гостей в праздник, чтобы весь следующий год провести в достатке. Веселиться в этот вечер нужно, чтобы в новом году как можно меньше печалиться.
Также в связи с Днем Маланки есть традиция переодевания в Маланку. Группы парней ходили по селу и поздравляли жителей, разыгрывали смешные спектакли. Один из них обязательно переодевался в женскую одежду, его и называли Маланкой.
13 января утром хозяева выносили из домов Дидухов и сжигали их. После сожжения снопов сена прыгали через костер. Считалось, что такой обряд поможет очиститься и защититься от контакта с нечистью.
В канун Старого Нового года в каждый дом приходили щедровальники и традиционно «водили козу».
Святой Василий Великий, память которого чтят 14 января, считался в народе покровителем свиноводов, поэтому стол в канун Дня святого Василия старались накрыть множеством блюд из свинины.
В Щедрый вечер за стол садились всей семьей, а также звали друзей. Перед тем, как садиться за стол, надевали тщательно выстиранную одежду. После ужина ходили к соседям и просили прощение, чтобы забыть все старые обиды в новом году.
Парни же в этот вечер имели возможность повторно попробовать засватать свою возлюбленную, если при первой попытке получили вместо согласия тыкву.
Приметы:
- Если на улице тепло — лето будет дождливое.
- Если идет мокрый снег — следует ждать хорошего урожая.
- Нельзя ничего давать в долг, иначе весь год придется быть в долгах
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“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”