Украинец разработал "пищевую лабораторию" на смартфоне
Специальный прибор с тест-полосками поможет проверить содержимое продуктов питания
Ураинец Андрей Карпюк презентовал уникальный проект под названием «BIOsens». Особенность новинки состоит в том, что каждый пользователь может самостоятельно проверить содержимое продуктов питания всего за несколько минут, пишет ABC News.
Благодаря своему изобретению Карпюк попал в рейтинг инноваторов года Восточной Европы — New Europe 100.
«Обычно, чтобы проверить продукты на наличие вредных веществ, нужно везти их в специальные лаборатории и ждать от 3 до 7 дней на соответствующие результаты. Только после этого можно было с уверенностью употреблять их. Но процесс можно существенно упростить, если использовать мобильную лабораторию от «BIOsens», — говорит украинский инноватор.
Мобильная лаборатория «BIOsens» работает через приложение и специальный прибор с тест-полосками. Суть проекта состоит в следующем: нужно нанести каплю исследуемой жидкости на тест-полоску, вставить ее в устройство, которое проведет быстрый анализ. Спустя 10 минут прибор отправит все результаты на специальное приложение в смартфоне.
В данный момент команда разработчиков ищет инвесторов, чтобы создать первое полноценное устройство экспресс-диагностики микотоксинов. Его ориентировочная стоимость составляет $ 500, а каждой тест-полоски для проверки — $ 10. Впоследствии устройства планируется делать все более дешевыми и доступными.
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